11 agosto 2014 Francia, matador incornato dal toro

07:04 - Grave incidente per il matador spagnolo Ivan Fandino ricoverato a Bayonne in Francia dopo essere stato travolto da un toro durante la seconda corrida della "feria" di agosto. L'uomo, 34 anni, è stato immediatamente trasportato in ospedale dopo essere stato ferito alla cervicale e aver perso conoscenza. Fandino è stato colpito dal toro ed è stato letteralmente lanciato in aria, ripiombando violentemente per terra.