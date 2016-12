Francia, Closer: "Hollande ha una relazione con l'attrice Julie Gayet"

16:25 - Il presidente francese, Francois Hollande, avrebbe una relazione con l'attrice Julie Gayet. A rivelarlo è il settimanale "Closer", che pubblica le foto che confermerebbero la storia. Hollande ha "deplorato profondamente" la violazione del "rispetto della sua vita privata" e annuncia di "valutare le risposte, anche giudiziarie", alla pubblicazione della rivista che, alcune ore dopo, ha tolto la notizia dal sito web "su richiesta dell'attrice".

La rivista non sembra curarsi delle minacce dell'Eliseo, e oggi un dossier di 7 pagine accompagnato da fotografie su una presunta relazione con Gayet, dal titolo "Francois Hollande e Julie Gayet - L'amore segreto del presidente". Va detto che già nel marzo scorso l'attrice presentò una querela in seguito alle voci di una relazione con il presidente diffuse dai social network.



Julie Gayet ha recitato in una cinquantina di film ed e' un volto molto noto in tv. Madre di due figli, ha una sua societa' di produzione e nel 2012 partecipo' personalmente a un videoclip per la campagna elettorale di Hollande. Nel filmato definisce l'allora candidato presidente come una persona "umile", "formidabile" e "davvero all'ascolto" della gente.