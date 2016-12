12:16 - Combatteva contro di loro, e quindi è un nemico. Che i talebani hanno catturato durante una battaglia nell'Afghanistan orientale alla fine dello scorso anno, e che ora mostrano, legato a un collare e a un guinzaglio, in un video pubblicato online. Perché il nemico in questione è un cane-soldato, che gli studenti coranici sostengono far parte delle "forze d'occupazione" schierate in Afghanistan.

Secondo loro si tratterebbe di un cane americano, ma gli statunitensi smentiscono. E mentre l'ISAF conferma che un cane-soldato è stato dato per disperso dopo una battaglia a dicembre, rifiutando però di rivelarne la nazionalità, secondo fonti militari occidentali l'animale farebbe parte delle forze britanniche, che però non commentano.



Vestito con un giubbotto tattico come qualsiasi soldato, il cagnone (che i talebani hanno chiamato "Colonnello") scodinzola allegro durante tutto il filmato, nel quale i suoi carcerieri mostrano anche il materiale recuperato durante la battaglia: tre fucili, una pistola, un GPS e una torcia.