Crisi Siria, Kerry contro Pentagono

06:25 - Continua il braccio di ferro tra il Dipartimento di Stato Usa e il Pentagono sulla strategia da seguire nell'ambito dela crisi in Siria. Secondo quanto riporta il New York Times, il segretario di Stato, John Kerry, avrebbe fatto pressioni per un intervento più deciso di carattere militare da parte americana nei confronti del regime di Assad, incontrando però un secco 'no' dal Dipartimento alla Difesa guidato da Chuck Hagel e dalle forze armate.