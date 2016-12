La Crimea si stacca ufficialmente dall'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti firmato il decreto che sancisce l'indipendenza della regione da Kiev dopo la schiacciante vittoria del sì al referendum. La Russia riconosce la penisola come "Stato indipendente e sovrano". Chiesto anche il "riconoscimento all'Onu e agli altri Paesi del mondo". Sanzioni dell'Ue contro 13 russi e 8 crimeani.

19:51 Gioia a Sebastopoli dopo la firma di Putin

E' esplosa la gioia a Sebastopoli pochi minuti dopo la firma di Vladimir Putin al decreto che sancisce l'indipendenza della Crimea. Ovunque risuonano i clacson delle auto che sfrecciano con le bandiere russe.

19:28 Putin firma il decreto sull'indipendenza della Crimea

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato il decreto sull'indipendenza della Crimea dall'Ucraina dopo il referendum di domenica.

19:25 Sebastopoli festeggia la vittoria con fuochi d'artificio

Spettacolari fuochi d'artificio hanno illuminato la serata di Sebastopoli per celebrare la vittoria del sì all'adesione alla Russia qualche minuto dopo l'annuncio delle sanzioni europee ai "responsabili" della crisi. I fuochi hanno illuminato il centro della città per quasi 15 minuti.

19:09 Il premier della Crimea nella lista delle sanzioni Ue

E' quello dell'autoproclamato premier della Crimea Sergei Aksyonov il primo nome sulla lista dei 21 colpiti da sanzioni europee. Fra i tredici russi, tre militari ed il vicepresidente della Duma, Sergei Zheleznyak.

18:45 Pubblicate sanzioni Ue, in lista premier Crimea

C'è anche il nome dell'autoproclamato premier della Crimea, Sergei Aksyonov, sulla lista dei 21 colpiti da sanzioni europee. Fra i tredici russi, tre militari ed il vicepresidente della Duma, Sergei Zheleznyak.

17:43 Obama: "La Russia è isolata"

17:16 Nato: Russia viola carta Onu

Il "cosiddetto referendum in Crimea mina gli sforzi per trovare una soluzione politica" della crisi in Ucraina. Lo scrive il Consiglio Atlantico della Nato in una dichiarazione in cui si ribadisce "l'appello alla Russia ad onorare i suoi impegni internazionali", esortando "Mosca a non fare ulteriori passi per annettere la Crimea, che sarebbero una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite".

16:11 Kiev richiama l'ambasciatore in Russia

L'Ucraina ha richiamato il proprio ambasciatore in Russia, Volodimir Ielcenko, "per consultazioni". Lo fa sapere l'ufficio stampa del ministero degli Esteri di Kiev.

15:56 Obama: Mosca isolata nel mondo

"Contro Mosca c'è l'isolamento internazionale. Nessuno riconosce il referendum in Crimea". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, illustrando le sanzioni contro esponenti russi e ucraini. Per Obama tuttavia "resta possibile una soluzione diplomatica della crisi".

15:28 Farnesina: sanzioni contro Russia per sei mesi

Tra le 21 persone colpite dalle sanzioni, la cui durata è sei mesi, di divieto di visti e congelamento dei beni "non ci sono membri del governo, né giornalisti, né rappresentanti di società e aziende". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, precisando che nella lista di nomi "tre sono militari".

15:20 Referendum, Usa sospettano brogli

Gli Stati Uniti sospettano che ci siano stati gravi brogli al referendum in Crimea. Fonti americane fanno sapere che sarebbero arrivate nelle urne tantissime schede già votate e che in alcune città il numero dei votanti sia stato superiore al numero degli abitanti.

14:52 Obama: sanzioni a funzionari, anche Ianukovich

Barack Obama ha stabilito per decreto sanzioni economiche e congelamento dei beni ai danni di diversi alti funzionari russi, tra cui stretti collaboratori di Vladimir Putin e lo stesso ex presidente ucraino Ianukovich. Lo rende noto la Casa Bianca. Tra gli altri, Vladislav Surkov, Sergey Glazyev e il parlamentare della Duma Leonid Slutsky.

14:20 Gorbaciov: "Bene referendum, corretto errore passato"

L'ultimo presidente sovietico, e premio Nobel per la pace, Mikhail Gorbaciov, plaude al referendum in Crimea dove "il popolo ha deciso di correggere un errore" del passato, schierandosi così contro le sanzioni occidentali.

14:04 Ue: valuteremo presenza a G8 Sochi

Saranno i leader europei a prendere la decisione sull'eventuale annullamento del vertice G8 in programma a Sochi a giugno. Lo riferiscono fonti diplomatiche europee.

13:51 Ue: ok sanzioni contro 21 persone

L'Ue ha adottato una serie di sanzioni nei confronti di alcuni persone. Sono 21 le persone inserite nella lista delle "misure restrittive" decise dall'Unione europea contro "alcuni politici e alcuni militari" di Russia e Crimea. Lo riportano fonti diplomatiche europee, specificando che delle 21 personalità, 13 sono russe, 8 della Crimea.