Crimea, referendum per la secessione Parigi: "Addio alla pace mondiale"

Il Parlamento della Crimea ha votato a favore dell'adesione alla Russia e ha convocato un referendum scatenendo l'ira di Kiev e della comunità internazionale. "Significherebbe la fine della pace mondiale", tuona il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius. Il premier ucraino, intanto, chiede all'Ue di firmare l'accordo cestinato da Ianukovich. Vertici a Roma, New York e Bruxelles: esordio sulla scena internazionale per Matteo Renzi.

19:33 Kerry: "In contatto con Lavrov per spazio trattative"

Con il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che "riferisce personalmente a Putin", "ci siamo messi d'accordo per mantenerci in contatto per vedere se c'è spazio per sedersi al tavolo delle trattative". Lo ha detto il segretario di stato americano, John Kerry, a Roma.

19:32 Kerry a Putin: "Obiettivo ritorno a rispetto diritti"

"Mentre ci riserviamo il diritto di adottare misure eccezionali, vogliamo che Putin capisca che la nostra preferenza è di tornare ad una situazione di umanità e rispetto dei diritti ucraini, così come all'integrità del Paese". Lo ha detto il segretario di Stato americano, John Kerry.

19:20 Obama: "Comunità internazionale unita"

La comunità internazionale è unita in risposta alla crisi in Ucraina: "Ho fiducia che continueremo a muoverci insieme". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che le decisioni prese dagli Stati Uniti sono assunte in stretta cooperazione con i partner europei.

19:12 Obama: "Referendum Crimea viola legge"

"Il proposto referendum in Crimea violerebbe la legge internazionale e non rispetta la Costituzione del Paese". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama.

18:36 Kiev avvia scioglimento del Parlamento della Crimea

Il parlamento ucraino ha dato il via all'iter per sciogliere il parlamento della Crimea. L'Aula, questa mattina, ha votato a favore dell'annessione della penisola sul Mar Nero alla Russia e ha fissato per il 16 marzo un referendum in merito.

18:14 Mogherini: non c'è emergenza energetica

Non ci sono al momento, né per il medio periodo, problemi di approvvigionamento energetico" per l'Italia dalle crisi ucraina e libica. Così il ministro degli Esteri Federica Mogherini al termine della conferenza sulla Libia. "Ma la situazione in Libia e Ucraina si devono risolvere a prescindere dalle nostre esigenze energetiche", ha aggiunto.

18:13 Merkel: delusi dalla Russia, pronti ad agire

"Siamo stati delusi" dalla Russia e "siamo pronti ad agire e a riunirci in qualsiasi momento". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice straordinario sull'Ucraina.

18:02 Van Rompuy: "Negoziati o sanzioni a Mosca"

Al termine del Consiglio europeo, il presidente, Herman Van Rompuy, chiede alla Russia di iniziare "i negoziati nei prossimi giorni". In mancanza di risultati, ha detto Van Rompuy, "l'Ue è pronta a comminare sanzioni come divieto di viaggio, congelamento dei beni e cancellazione dei rapporti".

17:57 Van Rompuy: "Illegale il referendum in Crimea"

Il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, definisce "illegale" la convocazione del referendum in Crimea.

17:52 Crisi Ucraina, Renzi: molto preoccupati

La situazione in Ucraina "e' molto complicata e difficile: siamo preoccupati ma oggiè stato fatto un lavoro molto positivo". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a Bruxelles. "Credo ci sia un filo diretto tra ciò che accade a Roma e quello che che abbiamo fatto qui oggi", ha aggiunto riferendosi a quanto avviene in queste ore nella capitale a margine della Conferenza sulla Libia in corso alla Farnesina.

17:48 Kiev: "Dietro il referendum in Crimea c'è Mosca"

Il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Ievghen Perebiinis, ha accusato il parlamento russo di essersi "coordinato" con il parlamento della Crimea per decidere di far svolgere il 16 marzo un referendum per annettere la penisola russofona alla Russia.

17:22 Oscurata tv Crimea, in onda Russia 24

La frequenza della tv Chernomorskaya, seconda emittente della Crimea, è stata oscurata, al suo posto vengono trasmesse le immagini della televisione All News Russia 24.

17:18 Rasmussen: "Più grave minaccia dopo Guerra Fredda"

"La Nato è dalla parte della sovranità e dell'unità territoriale dell'Ucraina e questa crisi "non riguarda solo l'Ucraina, ma ha gravi implicazioni per la sicurezza e la stabilità dell'intera area euro-atlantica". Lo ha detto il segretario generale, Anders Fogh Rasmussen, dopo l'incontro con il premier ucraino Arseni Iatseniuk. "Stiamo chiaramente affrontando la più grave minaccia alla sicurezza dalla fine della Guerra Fredda", ha affermato.

17:06 Iatseniuk a Nato: "Opzione militare non sul tavolo"

L'Ucraina è "impegnata a risolvere questa crisi solo con metodi pacifici ed è chiaro che l'operazione militare non è sul tavolo". Lo ha detto il premier, Arseni Iatseniuk, dopo l'incontro con il segretario generale Anders Fogh Rasmussen nel quartier generale della Nato. "Sta al governo russo - ha aggiunto - fare il primo passo per stabilizzare la situazione e non aumentare ulteriormente le tensioni con l'Ucraina e con l'intera Europa".

16:49 Cosacchi russi presidiano Parlamento della Crimea

Il Parlamento della Crimea è presidiato da un centinaio di volontari cosacchi russi. "Veniamo dalla regione di Krasnodar, siamo arrivati tre settimane fa", dice un ufficiale. Stamani il Parlamento ha deciso che il referendum, che si terrà il 16 marzo, chiederà alla popolazione di aderire alla Federazione russa,