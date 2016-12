Congo, italiani via senza figli

17:51 - Tutte le famiglie italiane che sono in Congo dovranno tornare in Italia, senza i figli adottivi, in attesa che "le autorità di Kinshasa esaminino le pratiche". Lo ha spiegato Cristina Nespoli, presidente di Enzo B, uno degli enti che si stanno occupando di queste adozioni. "Il rinnovo dei visti scaduti non è stato concessa. Il governo locale - ha assicurato Nespoli - ha preso l'impegno di verificare quanto prima i documenti delle coppie italiane".