Christopher, bimbo autistico e cieco dal formidabile talento canoro

17:50 - Christopher Duffley è un bambino autistico di 12 anni, cieco dalla nascita, con uno straordinario talento canoro. Per rapportarsi al mondo usa la musica. La sua voce è un dono unico: cantando incanta e commuove. Di sfide ne ha già vinte tante: nato prematuro, a sole 26 settimane, pesava meno di due chili. Abbandonato dai genitori, risultati positivi ai test dell'ossicodone e della cocaina, è stato adottato da una famiglia amorevole.

E' all'età di due anni che gli viene diagnosticato l'autismo. Christopher, infatti, non parlava ma poi ha iniziato a mostrare le sue doti canore. E dalla sua prima esibizione in pubblico - nella scuola elementare di Manchester, in New Hampshire - non si è più fermato. Oggi si esibisce in tutto il mondo, nelle chiese o alle manifestazioni sportive. Il risultato è sempre commovente.