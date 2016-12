Boko Haram attacca chiese e scuole: rapita moglie vicepremier Camerun

20:40 - Alta tensione alla frontiera tra il Camerun e il Nord della Nigeria dove in diversi attacchi attribuiti al gruppo integralista islamico nigeriano Boko Haram sono state uccise molte persone ed è stata rapita la moglie del vicepremier, mentre l'uomo politico è riuscito a mettersi in salvo. Prese di mira una scuola e un ateneo.

Almeno sei i morti - 4 civili e 2 poliziotti - in un doppio attacco compiuto dagli islamisti a Kolofata, città del Camerun vicino al confine con la Nigeria. Secondo fonti della polizia, i Boko Haram hanno preso d'assalto la casa del vicepremier, dove la famiglia stava celebrando la fine del Ramadan. Illeso il vicepremier, portato in una città vicino dalle guardie di sicurezza, mentre la moglie è stata rapita.



Rapito il sindaco - A essere sequestrato nel secondo assalto, invece, il sindaco della città. Le autorita' camerunensi, riferiscono le stesse fonti, hanno rafforzato la presenza militare nella regione, facendo entrare in funzione anche i caccia e bombardando la zona.



Attaccata una chiesa in Nigeria e un ateneo - In Nigeria cinque persone sono morte e otto sono rimaste ferite in un'attentato alla chiesa di San Giorgio nel quartiere cristiano di Sabon Gari,a Kano, nel Nord del Paese, che in passato era stato colpito da attentati di Boko Haram. Sempre in giornata, nei pressi di uno degli atenei della città, una donna kamikaze si è ' fatta esplodere, ferendo cinque persone. L'attentatrice, che aveva nascosto l'ordigno sotto il suo hijab, è stata bloccata dalle forze dell'ordine all'ingresso dell'università. A insospettire la polizia, il suo comportamento insolito.