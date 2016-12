12 luglio 2014 Boeing 777 atterra in emergenza su una pista della Guerra Fredda Lo scalo alle Midway Island dove c'è un aeroporto usato solo dalla Nasa in casi di estrema emergenza Tweet google 0 Invia ad un amico

16:30 - Atterraggio d'emergenza su una sperduta isola delle Hawaii per un Boeing 777 della United Airlines: a causa di un problema tecnico, l'aereo, con 348 persone a bordo, ha dovuto utilizzare una vecchia pista di Midway. Si tratta di una piccola isola, resa famosa durante la seconda guerra mondiale da una epica battaglia tra la Marina degli Stati Uniti e quella del Giappone, ma ora pressochè disabitata.

L'aereo, partito da Honolulu, era diretto a Guam, quando all'interno della cabina si è diffuso un forte odore di fumo ed è scattato l'allarme. Il pilota non ha quindi avuto altra scelta che compiere un atterraggio d'emergenza e ha fatto rotta verso la vecchia pista di Midway, utilizzata dalla U.S. Navy ancora ai tempi della guerra fredda e anche dalla Nasa in casi di estrema emergenza per gli astronauti.



Dopo una grande paura tra i passeggeri, l'aereo ha toccato terra senza troppi problemi e nessuno si è fatto male. Nel giro di alcune ore, un altro aereo della United è poi arrivato a Midway a prendere i passeggeri e l'equipaggio per riportarli ad Honolulu.