Aprile 2014 è il mese dei record per i grandi terremoti nel mondo

12:40 - Dopo aver incassato il primato di mese più inquinato di sempre, aprile 2014 guadagna un altro triste record: quello del numero di terremoti. A riferirlo è il Pacific Tsunami Warning Center delle Hawaii, che grazie a un video in time lapse rivela come ad aprile la Terra sia stata colpita da un numero superiore al normale di "grandi eventi sismici". Ci sono stati 13 terremoti, cinque dei quali superiori a 7,8 gradi della scala Richter.

Un record vero e proprio, considerando come in media il pianeta riscontri solo uno o due terremoti al mese di magnitudo pari o superiore a 6,5 gradi.Nel filmato del Ptwc, girato con la tecnica delle fotografie in time lapse, vengono mostrati tutti i terremoti che hanno avuto luogo dall'inizio del 2014 alla fine di aprile. Nel video, che si conclude con una mappa di sintesi dei sismi dei quattro mesi, la Terra appare relativamente "calma" fino ai primi di aprile quando un enorme terremoto di magnitudo 8.2 ha scosso il nord del Cile.



Da quel momento in avanti è stata registrata una forte attività sismica nel corso di tutto il mese: secondo gli scienziati ci sono stati terremoti "più grandi del normale in tutto il mondo", che hanno colpito Nicaragua, Messico, Canada e anche "un insolito Atlantico meridionale".