9 marzo 2014 Aereo malese scomparso in Vietnam:

19:44 - Potrebbero essere a una svolta le ricerche dell'aereo della Malaysia Airline scomparso nel nulla sabato. Il Vietnam ha infatti annunciato di aver recuperato alcuni frammenti che potrebbero appartenere al velivolo. Intanto si fa sempre più concreta l'ipotesi terrorismo: due passeggeri viaggiavano sotto falso nome con passaporti rubati, uno dei quali appartenente a un italiano, e biglietti con numerazione consecutiva.

Tutti e quattro i biglietti dei sospetti sono stati acquistati tramite la China Southern Airlines. All'italiano Luigi Maraldi e all'austriaco Christan Kozel, entrambi nella lista dei passeggeri, il passaporto era stato rubato in Thailandia negli ultimi due anni.



I due passeggeri imbarcatisi con i documenti rubati erano in possesso di biglietti con numerazione consecutiva acquistati il 6 marzo, il giorno precedente alla partenza da Kuala Lampur diretti a Pechino. Giunti nella capitale cinese, i due si sarebbero imbarcati su un volo per Amsterdam. Dalla capitale olandese avrebbero poi proseguito uno per Francoforte e l'altro per Copenaghen.



In un comunicato, la compagnia Malaysia Airlines, investita da una pioggia di critiche per la gestione dell'emergenza, ha ammesso di "temere il peggio".



"Aereo schiantato vicino all'isola di Thgo Chu" - Le autorità vietnamite hanno confermato che i frammenti trovati vicino l'isola di Thgo Chu potrebbero appartenere al Boeing scomparso sabato. Sono stati localizzati da un aereo di ricognizione nelle acque del sud del Vietnam.



L'aereo potrebbe essere esploso in volo - L'aereo della Malaysian Airlines scomparso l'altra notte dai radar potrebbe essere esploso in volo. Lo sostiene una fonte vicina alle indagini secondo la quale "il fatto che non si trovi ancora alcun rottame del velivolo potrebbe essere la dimostrazione che l'aereo si è disintegrato a circa 35mila piedi di altezza". Se sia stata una bomba o un problema tecnico a causare l'esplosione ancora non è chiaro, ha aggiunto la fonte.