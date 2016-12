Usa, saponette scambiate per coca: due persone arrestate per spaccio

10:03 - Errore grossolano quello della polizia della Pennsylvania, in America, dove una 26enne ispanica di New York è stata arrestata insieme al suo compagno 30enne, Alexander Bernstein, per spaccio di cocaina. La donna è stata fermata il 13 novembre per aver superato i limiti di velocità con la sua Mercedes. L'agente durante la ricognizione di routine ha però trovato delle saponette all'interno dell'auto e le ha scambiate per droga. Le analisi hanno anche dato esito positivo.

Nonostante la 26enne ha ribadito più volte alla polizia, che era soltanto del sapone, i due sono rimasti in carcere fino al 10 e all'11 di dicembre, non potendo permettersi di pagare la cauzione eccessivamente alta: per lui 500mila dollari, per lei 250mila, nonostante la aggravante di possesso di marijuana (quando era stata fermata in auto la Cruz ha ammesso di aver fumato uno spinello e di possedere dell'erba all'interno del suo reggiseno).



I due sono stati finalmente liberati quando altre analisi, richieste dalla difesa, hanno confermato l'errore. L'avvocato della ragazza, Josh Karoly, ha affermato: "Bisognerebbe fare dei test più accurati se hanno il potere di portare in prigione degli innocenti o forse gli agenti hanno avuto dei pregiudizi razziali perché non hanno mai visto una donna ispanica guidare una Mercedes?".