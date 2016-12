Usa, arrestato Babbo Natale:toccava il sedere all'assistente elfa

08:57 - Era più interessato alle grazie della sua giovane "elfa" che alla distribuzione dei doni. E quando ha iniziato a molestare la ragazza, toccandole il sedere, Babbo Natale è finito in manette. Una fine ingloriosa per il Santa Claus del centro commerciale di Hanover, nel Massachusetts: Herbert Jones, il 62enne che ne vestiva i panni è finito in cella, e sarà processato nientemeno che il 24 dicembre.

La polizia ha spiegato di aver atteso, per non turbare i bambini presenti, che l'uomo si cambiasse d'abito prima di arrestarlo e portarlo in cella. Già comparso davanti al giudice, il Babbo Natale dalle mani lunghe ha negato di aver palpeggiato la sua assistente, ma due testimoni l'hanno incastrato.



Il giudice ha disposto la scarcerazione su cauzione (mille dollari, pagati dalla moglie) in attesa del processo, ma ha vietato a Herbert Jones di impersonare ancora Santa Claus per il resto della stagione e gli ha intimato di presentarsi alla prossima udienza, fissata per la vigilia di Natale.