Usa: 86enne vince notte di sesso con due squillo, soffoca poche ore prima

08:44 - Johnny Orris, 86 anni, ha vinto un premio molto particolare partecipando al "The Howard Stern show": una notte di sesso con due giovani prostitute messa in palio nel concorso "Get my grandpa laid". Poco prima di riscuotere il montepremi erotico, l'anziano è morto soffocato da un boccone di carne, mentre stava cenando in un ristorante del Nevada. "E' il giorno più bello della mia vita", aveva confidato agli amici poco prima di morire.

Come riporta il Daily News, il ménage-a-trois doveva andare in scena nel famoso bordello "Bunny Ranch". "Mio nonno era pieno di vita", ha detto il nipote Ed, 49 anni. "Era al settimo cielo, e ansioso di andare a riscuotere il suo premio", ha aggiunto. "Johnny mi ha detto che si stava preparando per il suo 'Super Bowl del sesso'", ha dichiarato dal canto suo il proprietario del "Bunny Ranch", Dennis Hof.



L'86enne viveva da solo nella sua casa di Sullivan, nell'Illinois, dopo essere rimasto vedovo 11 anni fa. E' stata un'idea del nipote Ed portare l'agricoltore in pensione a New York per partecipare al concorso di Stern legato al film Johnny Knoxville "Bad Granpa".



Dopo aver vinto il premio ad ottobre, Orris contava con ansia i giorni che mancavano alla "riscossione" del suo premio, la notte di passione con le squillo Caressa Kisses e Rain Riches. "Lui era entusiasta", ha ricordato il nipote. E l'emozione che gli deve aver giocato un brutto scherzo. Tanto da farlo morire sul pavimento di una steakhouse, soffocato da un boccone di bistecca durante la sua ultima cena.