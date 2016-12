Time: Papa Francesco "Persona dell'anno"

18:22 - Papa Francesco è la Persona dell'Anno di Time. Lo ha annunciato la rivista che dal 1927 attribuisce questo riconoscimento all'individuo o l'entità che, nel bene o nel male, ha dominato le notizie nell'anno che sta per concludersi. Bergoglio è stata scelto perché "in meno di un anno ha fatto una cosa notevole: non ha cambiato solo le parole, ha cambiato la musica", ha detto il direttore del settimanale, Nancy Gibbs.

Le motivazioni - Time ha deciso di premiare Papa Francesco per essere riuscito "a catturare l'attenzione di milioni di persone disilluse nei confronti del Vaticano. Ha preso il nome di un umile santo, poi ha lanciato un'appello per una chiesa di riconciliazione. Il primo Papa non europeo da 1.200 anni si avvia a trasformare il Vaticano, un luogo che misura il cambiamento in secoli", ha scritto la redazione di Time sul sito web della rivista.



"Un settantenne superstar" - Il settimanale statunitense definisce Bergoglio "un settantenne superstar, che fa un uso da maestro degli strumenti del 21esimo secolo nel suo mandato del Primo secolo". "Quel che rende questo Papa così importante - si legge nell'articolo che spiega come mai la scelta sia caduta proprio su Francesco - è la velocità con cui ha catturato l'immaginazione di milioni che avevano perso la speranza nella Chiesa".



Padre Lombardi: "Buon segnale" - Soddisfazione dalla Santa Sede per voce del direttore della sala stampa, padre Federico Lombardi: "Il Papa non cerca fama e successo ma se questa scelta significa che molti hanno capito il suo messaggio, certamente se ne rallegra, continua padre Lombardi.



"E' un segno positivo che uno dei riconoscimenti più prestigiosi nell'ambito della stampa internazionale sia attribuito a chi annuncia nel mondo valori spirituali, religiosi e morali e parla efficacemente in favore della pace e di una maggiore giustizia", conclude il direttore della sala stampa della Santa Sede.



Francesco è il terzo pontefice premiato - Bergoglio, che succede a Barack Obama, nominato Persona dell'anno 2012, è il terzo pontefice a ricevere l'ambito riconoscimento. Nell'anno della crisi dei missili di Cuba, fu premiato Giovanni XXIII, primo e ad oggi unico italiano. Nel 1994 toccò a Giovanni Paolo II.



Sconfitti Snowden e Assad - Nella cinquina dei "finalisti", insieme a Papa Francesco c'erano anche il presidente siriano Bashar al Assad, la talpa dell'Nsa Edward Snowden, il senatore repubblicano Ted Cruz e Edith Windsor, la vedova lesbica protagonista della battaglia alla Corte Suprema sulle nozze gay.