11:27 - Un missile ha colpito la nunziatura vaticana a Damasco, nel quartiere centrale di Malki, non lontano dalla piazza degli Omayyadi. Fortunatamente in quel momento l'ala dell'edificio era vuota e non ci sono state quindi vittime. "Qui è pieno di pietre e calcinacci - hanno riferito dall'ambasciata -. Un muro è crollato ma per fortuna stiamo tutti bene".