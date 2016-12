Siria, Bashar: non cederemo potere

01:24 - Il regime siriano di Bashar al Assad ha ribadito che non intende partecipare al summit in Svizzera "per consegnare il potere", come invece chiedono a gran voce l'opposizione e i suoi alleati. Lo ha detto il ministro dell'Informazione, Omran al-Zohbi, citato dall'agenzia ufficiale Sana. "Non andremo per rinunciare al potere come auspicano Saud al-Faysal, capo della diplomazia saudita, e alcuni oppositori all'estero", ha dichiarato al-Zohbi.