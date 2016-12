Siria,130mila vittime guerra civile

19:34 - Il bilancio della guerra civile in Siria è salito ad almeno 130.433 vittime, più di un terzo delle quali sono civili. A segnalarlo è l'Osservatorio per i diritti umani, secondo il quale negli scontri sono rimasti uccisi 11.709 tra donne e bambini. I ribelli caduti sono 29.083, mentre fra le forze governativi e i miliziani filo-Assad si contano 52.290 morti: 262 sono del movimento sciita libanese di Hezbollah e 286 di altri gruppi sciiti non siriani.