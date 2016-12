Pakistan, violentata e sepolta viva Ma la tredicenne riesce a liberarsi

09:45 - Una tredicenne pakistana, sepolta viva da due uomini che l'avevano rapita e violentata, è riuscita a liberarsi e a uscire dalla fossa in cui i due l'avevano lasciata credendola morta. La ragazzina è stata poi soccorsa da alcuni passanti, che l'hanno portata in un centro medico dove è stata curata. L'incredibile storia è accaduta nella provincia del Punjab.

La tredicenne era stata sequestrata mentre stava andando alle lezioni coraniche. Il padre, Siddique Mughal, aveva denunciato la scomparsa della figlia alla polizia che, come dice Outlook India, si era rifiutata di intervenire.



Gli aggressori avevano portato la piccola in un luogo isolato, dove avevano abusato di lei, e l'avevano poi sepolta credendola morta.



Successivamente, dopo il rifiuto della polizia locale di investigare sul caso, il capo dell'alta Corte del Lahore ha ordinato formalmente agli agenti di cercare e arrestare gli aggressori e di realizzare un report dettagliato su quanto accaduto. Ed è stata anche avviata un'inchiesta giudiziaria sulla vicenda.



In Pakistan la violenza sui minori è un problema molto grave: gli attivisti locali del gruppo Sahil dicono che è ancora radicata nella cultura del territorio la credenza che i rapporti sessuali con ragazze vergini possano guarire gli uomini malati di Hiv. E i dati sul fenomeno sono agghiaccianti: le statistiche dicono che le violenze sui minori sono cresciute da 668 nel 2002 a 2.788 nel 2012. D'altra parte, il responsabile del gruppo Sahil, Manizeh Bano, assicura che si tratta di numeri molto inferiori a quelli reali.