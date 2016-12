Nella classifica dei Paesi meno corrotti l'Italia "arriva" 69esima

09:41 - In testa troviamo Danimarca, Nuova Zelanda, Finlandia e Svezia. In coda Afghanistan, Corea del Nord e Somalia. Per incontrare l'Italia bisogna passare oltre l'Uruguay, il Botswana, il Costarica, il Lesotho e giù giù fino ad arrivare alla 69esima posizione. E' l'indice, redatto dalla ong Transparency International, sul grado di corruzione di 177 Paesi nel mondo: maggiore è il punteggio ottenuto dai vari Stati, maggiore è il loro grado di "limpidezza".