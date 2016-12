Tgcom24 >

Jacqui Beck, la ragazza senza vagina 15 novembre 2013 Jacqui Beck, la ragazza senza vagina La 19enne ha scoperto due anni fa di essere affetta da una rara malattia: la sindrome di Rokitansky. La giovane inglese non ha neanche la cervice né l'utero. Sta facendo una cura per riuscire ad avere rapporti sessuali

14:51 - Ha scoperto due anni fa, quando aveva 17 anni, di non avere la vagina né la cervice né l'utero a causa di una sindrome che in Inghilterra colpisce una ragazza su 5mila, la sindrome di Rokitansky. Jacqui Beck era andata dal ginecolo a causa dell'amenorrea, l'assenza di mestruazioni, e il mal di schiena; ora sta facendo una cura per poter avere rapporti sessuali.

La Beck, il cui sogno è quello di fare la cantante, non potrà avere figli. La 19enne vuole raccontare il suo caso per rendere cosciente l'opinione pubblica e non far sentire sole le ragazze che come lei soffrono della sindrome di MRKH. All'inizio però la giovane era molto imbarazzata, aveva raccontato il problema solo a cinque dei suoi più cari amici, finché non ha capito che non era una cosa di cui vergognarsi. "E' stata molto bella - ha raccontato al Dailymail - la reazione che ho ottenuto dalle persone quando ho fatto coming out su Facebook, mi hanno detto che ero bella e coraggiosa". "Per me - ha concluso - è stato molto importante".