India,elezioni: sconfitta la Gandhi

06:55 - Situazione di grande incertezza in India dove a New Delhi, nelle elezioni svoltesi domenica, nessun partito è riuscito a conquistare una maggioranza e, in assenza di alleanze post-elettorali, c'è la possibilità che la metropoli debba tornare alle urne. Batosta per Sonia Gandhi: il suo partito, che dominava da tre legislature, ha raccolto solo otto seggi, mentre ha fatto il pieno il centrodestra del Bharatya Janata Party (Bjp), con 31 seggi su 70.