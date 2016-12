Tgcom24 >

Il tifo beneventano per Bill De Blasio 6 novembre 2013

06:49 - Non solo i cittadini di New York hanno aspettato con trepidazione lo spoglio delle schede elettorali per scoprire chi sarebbe stato il nuovo sindaco della Grande Mela: anche in un insospettabile comune del Beneventano, Sant'Agata dei Goti, l'attesa e i successivi festeggiamenti non sono mancati. E' questo infatti il paese di origine dei nonni di Bill De Blasio, il candidato democratico italoamericano che ha conquistato la fascia di primo cittadino di New York, ponendo fine all'incontrastato dominio repubblicano sulla città durato 20 anni.