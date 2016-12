Grecia, va in un bordello e trova... sua sorella

16:22 - Per un ragazzo di Atene di passaggio a Patrasso la gita presso un bordello con gli amici si è trasformata in una "riunione di famiglia". Arrivato nella stanza da letto dove poter passare del tempo in intimità a pagamento, il giovane si è trovato nuda sul letto non una prostituta qualsiasi, bensì sua sorella.



La ragazza, senza lavoro, era costretta a vendere il proprio corpo per sopravvivere.



Il giovane, accecato dalla rabbia, ha iniziato a picchiare la sorella richiamando l'attenzione degli amici e di altre donne del posto ma tutti i tentativi di farlo ragionare sono finiti nel vuoto. La ragazza ha prima ammesso di fare il mestiere più vecchio del mondo già da un anno e poi se l'è presa con il fratello e la famiglia, responsabili di non essersi mai resi conto delle sue difficoltà.