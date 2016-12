Gb, Blair il "re mida" delle conferenze

07:00 - Basta saper parlare che piovono soldi. Vince su tutti Tony Blair che si aggiudica, secondo quanto scritto dal Daily Mail, circa tremila euro al minuto. Una cifra stratosferica ma reale se si pensa che a Dubai l'ex premier ha tenuto due interventi durati un'oretta. Insomma bazzecole quei 180 mila euro in solo un giro d'orologio. Facendo una stima rapida, il tabloid inglese ha calcolato la fortuna di Blair intorno ai 60 milioni di euro. Oltre a questo, ogni volta che si sposta gode di tutti i comfort: dai voli su un jet privato, ai soggiorni negli hotel più lussuosi del mondo, per lui e i suoi collaboratori.

E gli altri? - Se Tony Blair è stato proclamato il "re mida" delle conferenza, non è che i suoi colleghi sfigurino a suon di cifre. Tra i più pagati al mondo c'è Bill Clinton. L'ex presidente Usa guadagna più di 150mila sterline a ora. Un po' meno se si parla della conduttrice tv americana Katie Couric che si limita ai 100mila sterline orari. Seguono a ruota Malcom Gladwell, giornalista e sociologo canadese, con 80mila. Garry Kasparov, mago degli scacchi russo, poco più di 75 sterline. David Allen, consulente americano, e Ben Stein, attore e opinionista statunitense, si aggirano tra le 50 mila e le 75 mila sterline. Wayne Gretzky, allenatore di hockey canadese, Magic Johnson, ex giocatore dell'Nba, e Bob Costas, commentatore sportivo americano, stanno sulle 50 mila sterline all'ora.



La lista, molto probabilmente, continuerebbe all'infinito ma queste sono le cifre più sbalorditive per parlare in pubblico. Insomma, basta essere o essere stati famosi, sapere, avere una bella parlantina e il gioco è fatto.