21:24 - L'Unità di crisi della Farnesina ha rintracciato otto dei quattordici italiani nelle Filippine, ne mancano ancora sei all'appello. Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino a margine della presentazione dell'evento "Women in diplomacy" a Villa Madama. In merito agli aiuti dell'Italia alle Filippine, la Bonino ha spiegato che si sta facendo "una lista di priorità per capire quello che Manila ci chiede".