Cina, cancro ai polmoni a 8 anni: primo caso su paziente così giovane

14:08 - In Cina i livelli di smog hanno superato ogni tipo di record. A tal punto che la presenza di tumori nei piccoli è sempre più elevata. E' il caso di una bimba di 8 anni che è in cura al Jiangsu Cancer Hospital di Nanchino poiché malata di cancro ai polmoni. "E' il caso più giovane mai avuto", dicono fonti ospedaliere. Questo tipo particolare di "carcinoma - spiegano - è dovuto all'inalazione di polveri sottili".

Nel Paese il cancro ai polmoni è quello più frequente soprattutto nella grandi città dove i livelli di smog superano di 10 volte, se non di più, la soglia di sicurezza fissata dall'Organizzazione mondiale della Sanità.



Livelli di smog così elevati che non si vede a tre metri di distanza - Ad Harbin, metropoli con oltre 11 milioni di abitanti, qualche giorno fa i livelli di inquinamento atmosferico sono stati di 50 volte sopra la soglia di sicurezza: la gente non riusciva a vedere oltre tre metri di distanza.



Misure del governo per migliorare l'atmosfera - Il governo si trova costretto a combattere contro una piaga profondissima e difficilmente eliminabile. Per questo è stata pianificata la diminuizione degli impianti a corbone per favorire l'energia pulita. Entro il 2020 Pechino ha affermato che punta a ridurre del 40-45% l'emissione di smog.