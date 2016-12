Tgcom24 >

Carlo, direttore per un mese della rivista "Country Life" sceglie Camilla come modella 13 novembre 2013

15:48 - Con una sorta di "omaggio" per il suo 65/mo compleanno (domani), il principe Carlo è direttore "ospite" della sua rivista preferita, "Country Life", che è la bibbia della vita rurale tanto cara alla upper class britannica. Il numero firmato dal principe di Galles è in uscita oggi e contiene una sorpresa: Carlo-direttore ha voluto in pagina la sua adorata Camilla, come la perfetta "ragazza con le perle".



È infatti consuetudine che in ogni numero della rivista venga presentata, con fotografie e pedigree, una giovane appartenente a una delle famiglie in vista nel Paese, tra proprietari terrieri e aristocratici, che solitamente ama i cavalli e passa molto tempo in una delle residenze di campagna della famiglia.



Ma questa volta, quando Carlo è stato consultato per indicare quale potesse essere la "girl in pearls" del numero da lui diretto ha risposto di getto: ''la mia adorata moglie". E in un modo talmente spontaneo che il direttore, quello vero, Mark Hedges, non ha potuto che convenire fosse la scelta migliore.

L'episodio arriva, naturalmente, sui quotidiani suscitando commenti e considerazioni, tra cui l'osservazione che l'amore tra Carlo e Camilla, così travagliato, resta solido dopo tutti questi anni. E che, nonostante le peripezie, alla fine Camilla nella famiglia reale è stata accettata a tutti gli effetti.



Nell'editoriale a sua firma, il Principe se la prende con le grandi catene di supermercati che accusa di costringere gli agricoltori praticamente sull'orlo della povertà. A suo avviso i contadini finiscono ''schiacciati'' dagli interessi della grande distribuzione, che continua a guadagnare mentre applica per i produttori una politica di contenimento dei costi che costringe a un calo di prezzi tale da far ricadere proprio sui coltivatori gran parte del rischio, soprattutto in tempi di crisi economica.



Un tema a lui molto caro anche in quanto proprietario di una fattoria nel Gloucesteshire e nel ducato di Cornovaglia da dove nasce la linea di prodotti alimentari biologici Duchy, che però, è distribuita in alcuni dei grandi supermercati contro cui punta il dito