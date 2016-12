Belgio, primo sì all'eutanasia ai minori C'è l'ok dalle commissioni del Senato

13:36 - In Belgio arriva il primo sì all'eutanasia ai minori. Le commissioni competenti del Senato hanno adottato a larghissima maggioranza il testo di legge che estende la possibilità ai bambini dei quali, in precedenza, uno psicologo avrà riconosciuto "la capacità di discernimento". La proposta deve ora essere esaminata in plenaria.

Secondo il testo, adottato con tredici voti a favore e quattro contrari, si potrà dunque praticare l'eutanasia a quei minori che si trovano a dover affrontare "sofferenze fisiche insopportabili e inguaribili, in fase terminale", se richiesta da loro stessi e "con l'accordo dei genitori".



Uno psicologo, precisa la proposta di legge, dovrà certificare la "capacità di giudizio" dei ragazzini. A votare a favore nelle commissioni Affari sociali e Giustizia del Senato belga sono state tutte le forze politiche del Paese, ad accezione dei cristianodemocratici francofoni e fiamminghi e del partito di estrema destra fiammingo Vlaams Belang.