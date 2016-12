Match4Lara, lieto fine per Lara Casalotti: trovato donatore di midollo compatibile

In un video la 24enne esprime tutta la sua gioia: "Grazie all'immenso sostegno di tutti. Sono sempre stata fiduciosa, ma mi rendo conto di quanto sono stata davvero fortunata". L'identità del benefattore è stata celata per ragioni di privacy. Se tutto andrà per il meglio, a marzo Lara si sottoporrà al trapianto di cellule staminali.



La battaglia di Lara contro la leucemia non si ferma però qui. "Vorrei invitare le persone a continuare a iscriversi ai registri per donatori - ha dichiarato - per far sì che tutti possano avere la possibilità di vincere la loro battaglia. Creiamo un Match4All".