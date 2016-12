"Gray fu ucciso, 6 poliziotti incriminati"Baltimora, è festa per le strade

Le accuse più pesanti - ha precisato Mosby - sono nei confronti di uno dei sei agenti, accusato di omicidio preterintenzionale (di secondo grado, nell'ordinamento Usa). Gli altri cinque sono accusati di omicidio colposo (manslaughter) o di aggressione (assault). La procuratrice ha spiegato che gli agenti non hanno fornito a Gray l'assistenza medica necessaria, nonostante lo abbia ripetutamente richiesto.



"Non c'è pace senza giustizia" - "Popolo di Baltimora, manifestanti in tutta l'America, ho sentito il vostro appello, non c'è pace senza giustizia": cosi Marylin Mosby dopo avere l'incriminazione dei sei poliziotti per l'omicidio di Freddie Gray, chiedendo ai manifestanti di evitare le violenze mentre cerca la giustizia in tribunale. Rivolgendosi "ai giovani di questa città", Mosby ha garantito che "otterrò giustizia in vostro nome", auspicando "cambiamenti strutturali e sistemici".



Obama: "E' vitale che la verità venga fuori"- "E' "assolutamente vitale" che la verità su quello che è successo a Freddie Gray venga fuori. Lo ha detto il presidente Usa Barack Obama, dopo che il procuratore di Baltimora ha annunciato l'incriminazione di 6 poliziotti per la morte del 25enne di colore.



Liberi gli agenti incriminati - Sono tutti liberi dietro pagamento di una cauzione i sei poliziotti. Ha riacquistato la libertà anche il sesto agente, il sergente Alicia White. Tutti hanno pagato tra i 250mila e i 350mila dollari. Nel casellario giudiziario, gli ufficiali Caesar R. Goodson Jr. e William G. Porter e il sergente Alicia D. White sono indicati come neri, il tenente W. Rice e gli ufficiali Garrett E. Miller e Edward M. Nero sono inseriti nell'altra categoria. Goodson è l'autista del veicolo che trasportava Gray e su di lui gravano le accuse più importanti.



Proteste e violazioni coprifuoco, 53 arresti - Il portavoce della polizia Jarron Jackson ha detto che sono stati 38 gli arresti nel corso della notte mentre 15 sono quelli collegati a violazioni del coprifuco. I dimostranti hanno invaso le strade di Baltimora per festeggiare l'annuncio dell'incriminazione di sei poliziotti.