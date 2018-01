"Ci sono librerie in Nigeria?": giornalista francese nella bufera

La risposta della scrittrice - "I miei libri sono letti in Nigeria. Sono studiati nelle scuole, e non solo in Nigeria, ma in tutto il continente africano", ha sottolineato Chimamanda Adichie. La domanda "Ci sono librerie in Nigeria - ha proseguito - legittima un'ignoranza deliberata, noiosa, indiscriminata e radicale sull'Africa. E io non ho pazienza per questo genere di ignoranza".



"Se la domanda fosse stata 'è difficile avere accesso ai libri' oppure 'i libri sono a buon mercato', sarebbe stato diverso e avrebbe meritato un dibattito", ha aggiunto la scrittrice nata e cresciuta in Nigeria che ora vive negli Stati Uniti. "Forse i francesi non possono davvero immaginare la Nigeria come un luogo che può avere librerie - ha aggiunto - e questo, nel 2018, nella nostra era di interconnessione e di internet è una vergogna".