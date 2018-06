Sony annuncia Tetris Effect, il nuovo gioco dagli autori di Rez e Lumines

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, prima della sua conferenza all'E3 2018 Sony presenterà alcune delle novità in arrivo nell'ecosistema PlayStation nei prossimi mesi: la prima è Tetris Effect, il nuovo gioco di Tetsuya Mizuguchi, già autore di Rez e Lumines, che sarà disponibile su PlayStation 4 e PSVR entro l'autunno.



Il gioco permetterà di vivere un classico senza tempo come Tetris da una nuova prospettiva, con alcune novità interessanti come l'opzione Zone, che permetterà di bloccare l'arrivo di nuovi blocchi entrando in una particolare zona ad alto rischio, e il ritorno di alcune modalità classiche come Marathon, Sprint e Ultra. Il tutto sarà accompagnato da una difficoltà crescente che permetterà di prendere confidenza con le nuove meccaniche prima di mettersi alla prova con sfide sempre più complesse e impegnative.