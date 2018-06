Days of Play: al via gli sconti su giochi e console PS4

L'E3, la fiera più importante del mondo dei videogiochi (cliccate qui per raggiungere il nostro speciale sull'evento), dove conosceremo tutte le novità in arrivo nei negozi entro Natale, è alle porte e Sony si prepara ai botti di fine anno con una grossa iniziativa: gli sconti dei Days of Play.



Dall'8 al 18 giugno, infatti, una selezione di prodotti PlayStation, tra cui spiccano console in edizione speciale, PlayStation VR, accessori e giochi, sarà soggetta a delle offerte davvero convenienti.



Noi di Mastergame abbiamo selezionato per voi quelle più interessanti:



Bundle PS4



- PS4 500GB + FIFA18 al prezzo consigliato di 269.99€

- PS4 500GB Days of Play Limited Edition + 2 DualShock 4 + FIFA18 al prezzo consigliato di 299.99€

- PS4 1TB + FIFA18 al prezzo consigliato di 329.99€



PlayStation VR



- PS VR* + Camera + VR Worlds + GT Sport al prezzo consigliato di 229.99€



Giochi



- God Of War al prezzo consigliato di 49.99€

- Gran Turismo Sport* al prezzo consigliato di 19.99€

- Uncharted: L’Eredità Perduta al prezzo consigliato di 19.99€

- Horizon Zero Dawn: Complete Edition al prezzo consigliato di 29.99€

- Shadow of the Colossus al prezzo consigliato di 19.99€

- Far Cry 5 al prezzo di 49.99€ (solo su PlayStation Store)

- Call Of Duty WWII al prezzo di 44.99€ (solo su PlayStation Store)

- Need for Speed Payback al prezzo di 19.99€ (solo su PlayStation Store)



Accessori



- DualShock 4 inc. Green Camo al prezzo consigliato di 39.99€

- DualShock 4 Limited Edition al prezzo consigliato di 44.99€

- Gold Wireless Headset al prezzo consigliato di 59.99€

- Platinum Wireless Headset al prezzo consigliato di 149.99€



PlayStation Plus



- Abbonamento 12 mesi PS Plus al prezzo consigliato di 41.99€

- Abbonamento 12 Mesi PS Plus + Rainbow Six Siege al prezzo di 59.99€ (solo su PlayStation Store)