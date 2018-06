Bethesda: i video dei giochi annunciati

La conferenza di Bethesda a Los Angeles è stata caratterizzata dalla presentazione ufficiale di due titoli come RAGE 2 e Fallout 76, entrambi svelati anzitempo nelle scorse settimane, ma ha permesso alla software house di illustrare anche il percorso intrapreso per il futuro con il primo franchise inedito in 25 anni, Starfield, e il ritorno di uno dei marchi più amati dell'azienda come The Elder Scrolls VI.