Super Mario: Nintendo realizzerà un film con i creatori dei Minions

Nintendo collaborerà con Illumination Entertainment, responsabili dei film dei Minions, per realizzare un lungometraggio di animazione di Super Mario.



La notizia è arrivata con un cinguettio sul profilo ufficiale di Nintendo Italia, che svela anche alcuni particolari sulla pellicola: sarà realizzata con la supervisione di Shigeru Miyamoto, storico padre del baffuto personaggio Nintendo, e Chris Meledandri (Cattivissimo Me), entrambi produttori del progetto.



Purtroppo non si conosce ancora la data in cui potremo ammirare il film all'interno delle sale cinematografiche, ma i tempi non dovrebbero essere lunghissimi.



Dopo il debutto nel mondo dei tablet e degli smartphone con le sue saghe più belle e la collaborazione con Ubisoft Milano per l'unione dell'universo di Mario con quello dei Rabbids, Nintendo dimostra ancora una volta di essere una delle aziende più versatili e attente del mondo dei videogiochi.