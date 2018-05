Rivoluzione Steam: parte la crociata per rimuovere tutti i titoli con contenuti a sfondo sessuale

Un vero ciclone sta per abbattersi su Steam, dopo che Valve ha intimato alcuni sviluppatori di rimuovere qualsiasi contenuto a sfondo sessuale dai propri prodotti in vendita sulla piattaforma di digital delivery per PC, pena la rimozione degli stessi videogiochi dal catalogo.



L'avviso è stato inviato dall'azienda in particolare a tutti i team che hanno pubblicato uno o più visual novel o dating simulator su Steam, tra cui spiccano software house come HuniePot (autori di HuniePop) e Neko Works (Tropical Liquor), che per primi hanno denunciato la nuova mossa di Valve. Dal canto suo, l'azienda ha dichiarato che questi titoli violano le nuove linee guida della piattaforma e ha obbligto i team a lanciare una patch per rimuovere qualsiasi forma di nudità e contenuti sessuali.