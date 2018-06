PS4: arriva la linea PlayStation Hits

Buone notizie per chi si è perso alcuni dei giochi più imponenti degli ultimi anni per PlayStation 4: Sony ha annunciato una nuova collana di titoli a prezzo scontato, tra cui ci sono anche i due capolavori dei creatori di Crash Bandicoot, The Last of Us Remastered e Uncharted 4: Fine di un ladro.



Si tratta di un'iniziativa che ricorda i giochi Platinum dell'era PS1, PS2 e PS3 e che propone una lista di videogiochi alla modica cifra di €19,99, sia in formato digitale su PlayStation Store, sia in formato fisico presso rivenditori selezionati.



Questa è la lista dei primi titoli PlayStation Hits, disponibili in Italia a partire dal 18 luglio e che si allungerà nei prossimi mesi:



- Bloodborne

- Driveclub

- inFAMOUS Second Son

- Killzone Shadow Fall

- The Last of Us Remastered

- LittleBigPlanet 3

- Ratchet & Clank

- Uncharted 4: A Thief’s End

- Need For Speed

- Need For Speed Rivals

- EA Sports UFC 2

- Yakuza Zero

- Earth Defense 4.1: The Shadow of New Despair

- Project CARS

- Dragon Ball Xenoverse

- Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition

- Watch_Dogs

- Assassin’s Creed IV Black Flag

- Rayman Legends

- Mortal Kombat X

- Batman Arkham Knight

- Middle Earth: Shadow of Mordor

- Street Fighter V