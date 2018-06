Le prime parole di Furukawa da presidente di Nintendo

Il cambio annunciato settimane fa è diventato effettivo: Shuntaro Furukawa è subentrato a Kimishima come presidente di Nintendo. Il nuovo CEO si è presentato ufficialmente anche sul sito ufficiale della casa di Kyoto, con queste parole:



"Salve, sono Shuntaro Furukawa, colui che ha assunto il ruolo di presidente e direttore rappresentativo di Nintendo nel giugno del 2018.



Qui alla Nintendo, la nostra missione è quella di 'aumentare il numero di persone che giocano con le nostre IP'. Credo che più persone verranno a contatto con i nostri personaggi e con la filosofia per i giochi che coltiviamo, più valore acquisterà la compagnia.



Allo stesso tempo, come società di intrattenimento, la nostra Responsabilità Sociale d'Impresa è quella di 'portare sorrisi sulle facce di tutti'. Attraverso i nostri prodotti e servizi, la compagnia cercherà di allargare il cerchio delle facce sorridenti nel mondo, è l'obbligo che abbiamo nei confronti della società.



La nostra politica di 'portare sorrisi sulle facce di tutti' continuerà a spronarci costantemente per creare sorprese uniche adatte a tutti".



Vedremo cosa riserverà il futuro di Nintendo, che ora è in mano a Furukawa, e sarà quest'ultimo a dover mantenere (o far aumentare) il successo delle console della grande N, in particolar modo di Nintendo Switch, l'ultima console della casa di Kyoto ad essere stata messa sul mercato.