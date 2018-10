Il messaggio privato che blocca le PlayStation 4: ecco come difendersi

Nelle scorse ore, migliaia di possessori di PlayStation 4 sono stati allarmati dalla scoperta di una nuova falla di sistema che, con un semplice messaggio privato ricevuto tramite PlayStation Network, può rendere letteralmente inutilizzabile la propria console. La scoperta è avvenuta sul noto portale Reddit in seguito alla testimonianza di alcuni giocatori di Rainbow Six Siege , i quali hanno ricevuto un messaggio con un carattere speciale nel bel mezzo di una partita in multiplayer, perdendo dopo pochi secondi il controllo della console. Dopo questo messaggio, la console si è riavviata invitando ciascun giocatore della squadra a inizializzare la propria PS4 , perdendo così giochi, progressi e contenuti salvati sul disco rigido.

Il messaggio che vedete nella foto in alto sfrutta infatti una falla nel codice del sistema operativo di PlayStation 4 per corrompere il database, portando la console a bloccarsi e a richiedere l'inizializzazione della console. Coloro che fossero incappati nel problema potranno scaricare l'applicazione ufficiale di PlayStation per inviare e visualizzare messaggi da smartphone per cancellare il messaggio incriminato dalla vostra PS4, per poi avviare la console in modalità provvisoria e ricostruire il database tramite l'apposita funzione guidata.



In attesa di una risoluzione al problema da parte di Sony, la soluzione ideale per prevenire il problema è impostare la possibilità di ricezione di messaggi privati esclusivamente dagli utenti presenti nella vostra lista Amici, una operazione che è facilmente eseguibile dalle impostazioni di sistema della console.