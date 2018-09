Henry Cavill sarà il protagonista della serie TV di The Witcher

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di come Henry Cavill , il Superman dell'universo cinematografico DC Comics, volesse interpretare Geralt di Rivia nell'imminente serie TV di The Witcher , in lavorazione presso le segrete stanze dell'emittente Netflix . Ebbene, nelle scorse ore è arrivata la conferma che Cavill vestirà effettivamente i panni dello strigo Geralt nello show televisivo, come confermato dallo stesso attore sul proprio profilo Instagram.

Nel frattempo, la Hissrich ha svelato che saranno apportate alcune modifiche al personaggio di Ciri, che nello show televisivo non sarà di origini caucasiche: la produzione è infatti alla ricerca di un'attrice tra i 15 e i 16 anni di origine afro-americana o asiatica, scelta che ha già scatenato i malumori della community che ha apprezzato dapprima i romanzi di Andrzej Sapkowski e successivamente la serie ruolistica sviluppata da CD Projekt Red.



Al momento in cui scriviamo non ci sono altri dettagli sulla serie, ma non mancheremo di tenervi aggiornati in caso di ulteriori informazioni in merito.