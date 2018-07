26 luglio 2018 14:03 GTA Online: gestire un night club con il nuovo update After Hours Rockstar Games lancia un corposo aggiornamento dedicato alla vita notturna per la modalità multiplayer di GTA V

A poche settimane dall'uscita di Red Dead Redemption 2, Rockstar Games continua ad aggiornare senza sosta il suo GTA Online con nuovi contenuti che espandono la modalità multiplayer di Grand Theft Auto V. È il caso del nuovo update After Hours, che stravolge le attività della vita notturna di Los Santos con tante novità interessanti, come la gestione di un night club.



L'aggiornamento, disponibile gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One, vede il ritorno del celeberrimo Tony Prince, personaggio già visto nella seconda espansione di GTA IV, The Ballad of Gay Tony. Nelle nuove missioni di After Hours, potrete contare sull'aiuto di Tony per avviare il vostro club notturno: dovrete procurarvi un impianto audio, scegliere lo stile del locale e ingaggiare i DJ più amati di San Andreas per riempire il vostro club ogni giorno, sfruttando l'attività come copertura per incrementare il proprio impero criminale.

Il magazzino centrale del night club infatti permette di ottenere profitti aggiuntivi da ogni altra impresa, dall'hangar di Contrabbandieri al laboratorio di metanfetamina di Centauri, ma per espandere la propria rete bisognerà innanzitutto acquisire nuove proprietà ed espandere il proprio giro, prima di lasciare che la nuova squadra di tecnici possa sfruttare gli introiti per acquistare mezzi fondamentali per l'espansione.



Già, perché all'aumentare del successo aumenteranno anche i rischi, e acquistare veicoli con cui spostare le merci accumulate sarà fondamentale per riciclare il denaro. Rockstar ha creato dei nuovi veicoli personalizzabili con una blindatura aggiuntiva e armi come le minigun, mentre non mancano grossi veicoli adatti alle consegne più rischiose che potranno proteggere merci di alto valore e la propria squadra.