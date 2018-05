God of War è il miglior lancio di sempre di tutta l'era PlayStation

God of War è stato il gioco più venduto sul mercato americano nel mese di aprile 2018, battendo ogni record possibile per un titolo PlayStation.



L'acclamata esclusiva PS4, infatti, ha registrato il miglior lancio in assoluto per quanto riguarda le esclusive PlayStation e anche il miglior lancio di sempre dai tempi di Grand Theft Auto IV, pubblicato nel 2008, per quanto riguarda il mese di aprile.



Il successo della nuova avventura del dio della guerra ha trainato le vendite di PlayStation 4, che ha raggiunto e superato i picchi più alti delle vendite di Nintendo Wii (aprile 2009): la confezione con God of War e PS4 Pro è stata la console più venduta di aprile 2018, mentre il Dualshock 4 è diventato il controller più venduto di sempre in USA, registrando il suo mese migliore da quando è disponibile sul mercato.



Se volete scoprire di più su God of War, uno dei giochi più belli del 2018 e dell'intera generazione di console, cliccate qui per dare uno sguardo alla nostra recensione.