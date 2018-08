God of War diventa più difficile con la modalità New Game Plus

Annunciata allo scorso E3 2018 in occasione della conferenza PlayStation , la nuova modalità New Game Plus permetterà ai fan di God of War di ricominciare l'avventura di Kratos e Atreus dall'inizio, portando con sé tutte le armature, i talismani e gli oggetti acquisiti nella sessione precedente. Sony Santa Monica ha annunciato che la modalità sarà disponibile dal 20 agosto e permetterà di avviare una nuova partita a un livello di difficoltà più elevato , scontrandosi con nemici di livello più alto che, in alcuni casi, potranno contare persino su nuove abilità .

In questa modalità potrete collezionare una nuova risorsa chiamata Skap Slag, che consentirà di ottimizzare al meglio il proprio arsenale e migliorarlo ulteriormente presso i fabbri che popolano il mondo di Midgard. Il giocatore potrà contare su nuove opzioni di personalizzazione con incantesimi inediti e nuovi set di armature potentissime. Coloro che non fossero interessati a rivivere la storia nella sua interessa potranno saltare i filmati e passare direttamente all'azione.



L'aggiornamento New Game Plus di God of War sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PS4. A seguire una serie di immagini che mostrano le prime fasi dell'avventura con Kratos e Atreus dotati di tutte le armature collezionate in precedenza.