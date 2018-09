FIFA 19: ecco quando uscirà la demo

Come ogni anno, prima della pubblicazione della versione completa del gioco, ci sarà una demo gratuita di FIFA 19 da scaricare su computer e console.



La settimana da tenere d'occhio, come da tradizione, è quella di metà settembre, ma una fonte piuttosto affidabile pare abbia confermato l'arrivo della versione di prova nella giornata di giovedì 13 settembre.



Non si conoscono ancora le squadre e gli stadi in cui sarà possibile giocare, ma è molto probabile, invece, che saranno presenti le amichevoli e un assaggio de Il Viaggio: I Campioni, la modalità storia che quest'anno avrà ben tre protagonisti. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!



FIFA 19 sarà disponibile su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch dal 28 settembre in edizione standard e dal 25 settembre in edizione Champions e Ultimate.