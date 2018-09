Call of Duty: Black Ops 4 si evolverà ogni mese: prima mappa gratuita a novembre

Treyarch ha annunciato i contenuti che saranno disponibili poche settimane dopo il lancio di Call of Duty: Black Ops 4 , come parte di un supporto che includerà numerosi update gratuiti oltre ai consueti DLC del Season Pass. La software house ha promesso il ritorno della mappa Nuketown in una nuova versione che arriverà a novembre per tutti i giocatori. A dicembre sarà poi il turno di Specialisti aggiuntivi, che introdurranno di fatto nuove classi da sperimentare nelle modalità multigiocatore.

Per quanto riguarda la battle royale Blackout il team ha già in serbo una serie di variazioni alle regole e alla mappa disponibile al lancio, che si evolveranno progressivamente supportandola con aggiornamenti della mappa, espansioni e nuove modalità che saranno presumibilmente introdotte tramite playlist per un numero maggiore di giocatori in squadra.



Non mancheranno infine eventi stagionali che offriranno nuove modalità di gioco, contenuti e ricompense a tutti i possessori di Black Ops 4, disponibile a partire dal 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.