Astori, su FIFA 18 alcuni giocatori speculano vendendo le sue carte

In questi giorni alcuni giocatori di FIFA 18 stanno approfittando della tragedia accaduta a Davide Astori per arricchirsi.



In FIFA 18, grazie alla modalità Ultimate Team, è possibile creare la propria squadra selezionando giocatori con delle apposite carte, che si ottengono sbustando pacchetti virtuali o acquistandole singolarmente con denaro reale.



Questa simpatica e divertente modalità è diventata un gioco a sé stante, con centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo che giocano e scambiano opinioni sul team perfetto. Un movimento quasi culturale, che spinge anche personaggi famosi e atleti leggendari come Maradona (ve ne abbiamo parlato qui) a giocare.



Ebbene, nonostante si tratti di un semplice gioco, anche in questo caso non c'è limite all'indecenza: nelle ultime ore si sono aperte delle vere e proprie aste online per aggiudicarsi la carta FUT di Astori, ancora presente nel database di FIFA 18, a un prezzo 10 volte superiore al normale.



Il giocatore della Fiorentina, infatti, che ha una valutazione di 81/100 (valevole per lo status di carta gold), viene solitamente venduto per circa 1000 crediti di gioco, mentre in seguito alla sua morte il prezzo è schizzato fino a 10.000 crediti.