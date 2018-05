"La Terra è come Pac Man": l'ultima teoria dei terrapiattisti

La terra è piatta e il motivo per cui viaggiando in una direzione si può tornare al punto di partenza è semplice: quando si arriva a una estremità si ricompare dall'altra proprio come nel gioco "Pac Man". Questa bizzarra teoria è stata presentata da uno degli speaker durante il raduno mondiale dei "terrapiattisti" che si è tenuto nelle West Midlands, in Gran Bretagna. Durante l'evento, a cui hanno partecipato circa 200 persone, hanno preso parola nove relatori. Tra le altre ipotesi che sono emerse c'è quella che il pianeta poggia su dei pilastri e che la forza di gravità non esiste.

Secondo Darren Nesbit, lo speaker che ha esposto la "teoria di Pac Man", ci sarebbero delle "prove scientifiche" che il pianeta non è sferico, ma piatto. Credo che con fermezza portano avanti i terrapiattisti. Una di queste prove sarebbe che "basta uscire per accorgersi che il pianeta chiaramente non è in movimento". L'altra è che in base a dove abiti ti sembra di stare sempre sulla sommità di questa "presunta palla", quindi gli individui all'altro capo del mondo dovrebbero stare a testa in giù.



L'unico punto debole, si fa per dire, dell'ipotesi è che si può tornare sempre al punto di partenza se si viaggia nella stessa direzione. "Una possibilità logica è che lo spazio-tempo si richiuda e quando si arriva a una estremità si ricompare dall'altra", spiega Nesbit. Cioè la Terra sarebbe proprio come "Pac Man": si esce da una porta e si rientra dalla stessa porta in modo speculare. Secondo David Marsh, un altro degli speaker, "la gravità non esiste, esiste solo l'elettromagnetismo". Un altro relatore ha affermato che: "La Terra poggia su quattro pilastri".



I terrapiattisti sono un gruppo di individui che sono convinti che la Terra sia piatta e non sferica. E' difficile stabilire quanto seguito abbiano. La Flat Earth Society, la più antica delle loro "organizzazioni", ha circa 600 membri, mentre secondo un recente sondaggio della compagnia statunitense YouGov su oltre 8200 americani il 2% "ha sempre creduto che la Terra fosse piatta", mentre un 5% crede che sia tonda ma ha dei dubbi.