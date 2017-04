12 aprile 2017 18:25 Wheels on Waves: il catamarano "Lo Spirito di Stella" e la traversata oceanica per le persone con disabilità 19 tappe per la prima imbarcazione al mondo accessibile in sedia a rotelle, dove viaggerà anche la balena rosa dei bambini "Pinksie"

A Milano, presso l'Auditorium Pirelli, è stato presentato WoW - Wheels on Waves, il nuovo progetto promosso dall'associazione "Lo Spirito di Stella", fondata nel 2003 e nome del catamarano speciale del team di Andrea Stella, Cavaliere della Repubblica Italiana, in sedia a rotelle in seguito a un incidente, molto appassionato di vela. L'imbarcazione è la prima al mondo senza barriere architettoniche, e compirà una lunga traversata di 6 mesi e 5000 miglia con 19 tappe, da Miami a Trieste. Questo uno dei progetti in cui è impegnata la Onlus, per la sensibilizzazione e la tutela delle persone con disabilità.

Il progetto WoW prevede la partenza del catamarano Lo Spirito di Stella il prossimo 26 aprile da Miami verso New York, si toccheranno con le prime 5 tappe la East Coast Usa, a bordo ci saranno 5 equipaggi che secondo le linee guida del progetto potranno avere caratteristiche e competenze molto differenti tra loro. La prima tappa del viaggio avrà inizio dall'Associazione Shake a Leg nella sua base storica di Miami, che da oltre vent'anni si occupa di vela adattata per le persone con disabilità.



Per tutto l'equipaggio è una grande sfida, un'impresa epica ed avventurosa pensata da Andrea Stella, che permetterà a molti disabili di navigare in modo autonomo. Nella seconda metà di maggio, durante la sosta di New York, avverrà anche l'incontro con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che consegnerà la convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, documento che verrà poi affidato a Papa Francesco quando, a settembre, "Lo Spirito di Stella" farà tappa a Roma. Quindi, a ottobre, l'arrivo a Trieste nei giorni della Barcolana.



Con questo viaggio il progetto WoW si pone la finalità di dare una visibilità "universale" ad uno strumento importantissimo per la tutela di tutte le persone. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità è un modo concreto per abbattere le barriere ed eliminare le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani.

